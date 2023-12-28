Турция захотела производить двигатели для F-16

Турция хотела бы открыть на своей территории производство двигателей F110 американской корпорации General Electric, которые применяются на истребителях F-16. Республика планирует оснащать ими боевые самолеты пятого поколения Kaan компании Turkish Aerospace Industries, сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

По его данным, Анкара уже запросила у Вашингтона разрешение на совместное участие в строительстве этих двигателей. Турция намерена оснащать каждый истребитель Kaan двумя F110 до тех пор, пока не разработает собственные модели двигателей.

Как отмечает Bloomberg, первый полет Kaan запланирован на январь 2024 года.