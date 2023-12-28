ВКС России получат серийные Су-57 с новыми двигателями

Все серийные истребители пятого поколения Су-57, которые будут передавать Воздушно-космическим силам (ВКС) России в 2024 году, получат новые двигатели второго этапа. Об этом ТАСС стало известно от двух высокопоставленных источников, близких к ВКС России.

© Lenta.ru

«Двигатель второго этапа прошел испытания и готов к эксплуатации», — сообщил один источник агентства.

Второй собеседник подтвердил эту информацию.

По его словам, все Су-57, передаваемые в состав ВКС в 2024 году, получат двигатели пятого поколения.

Источник также отметил, что в 2023 году ВКС России уже получили более десяти Су-57 с двигателями первого этапа. Он добавил, что самолеты, которые даже с этими двигателями превосходят американский истребитель F-35, успешно выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. «Двигатели первого этапа на уже переданных в ВКС Су-57 менять на новые двигатели не планируется», — рассказал источник.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в декабре стало известно, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина передал Минобороны России заключительную партию истребителей Су-57 по программе 2023 года.