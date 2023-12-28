Ким Чен Ын призвал армию ускорить подготовку к войне
Лидер КНДР распорядился принять необходимые меры в связи с «серьёзной политической ситуацией на Корейском полуострове, которая накалилась до предела из-за происков США и их сателлитов». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Товарищ Ким Чен Ын поставил боевые задачи перед Народной армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению подготовки к войне», — указано в материале.
18 декабря сообщалось, что Северная Корея запустила в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету.