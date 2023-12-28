Минобороны Китая предупредило о последствиях выхода США из ДРСМД

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет иметь негативные последствия во многих аспектах.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

«Односторонний выход США из ДРСМД будет иметь негативные последствия во многих аспектах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС заявил, что вопрос сохранения введённого Россией моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности стоит остро из-за действий США.