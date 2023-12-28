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«Уралвагонзавод» передал Минобороны танки Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с допзащитой

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» отправила Министерству обороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с дополнительной защитой. Информация появилась в telegram-канале Концерна «Уралвагонзавод».

«Уралвагонзавод» передал Минобороны танки Т-90М и Т72Б3М с допзащитой
© Ura.Ru

«Танки Т-90М „Прорыв“ и Т72Б3М отправленные заказчику, значительно отличаются от тех боевых машин, что уходили в Российскую армию в 2022 году», — говорится в сообщении.

Также директор Концерна Александр Потапов отметил отличную работу сотрудников УВЗ. Благодаря им объемы выпуска боевых машин увеличиваются и улучшается их тактико-техническая характеристика.

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