«Уралвагонзавод» передал Минобороны танки Т-90М и Т72Б3М с допзащитой

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» отправила Министерству обороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с дополнительной защитой. Информация появилась в telegram-канале Концерна «Уралвагонзавод».
«Танки Т-90М „Прорыв“ и Т72Б3М отправленные заказчику, значительно отличаются от тех боевых машин, что уходили в Российскую армию в 2022 году», — говорится в сообщении.
Также директор Концерна Александр Потапов отметил отличную работу сотрудников УВЗ. Благодаря им объемы выпуска боевых машин увеличиваются и улучшается их тактико-техническая характеристика.