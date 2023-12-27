В Германии призвали Украину смириться с потерей части территорий

Украине придется смириться с потерей части территорий в случае перемирия и прекращения боевых действий. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, передает газета Spiegel.

«В случае прекращения огня Украине, возможно, придется сначала смириться с тем, что некоторые территории окажутся временно недоступны для Украины», — сообщил премьер.

Кречмер также отметил, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца заключается не в желании перейти к переговорам, а нарастить поставки вооружений Киеву. По его мнению, «идея ослабить Россию — это позиция, зародившаяся в XIX веке», которая лишь закладывает основу для дальнейших конфликтов.