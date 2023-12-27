Российские военные уничтожили склад боевиков в Сирии
Российские военные уничтожили склад боевиков в сирийской провинции Идлиб, а также два пункта их управления. Об этом Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«25 декабря ВКС России нанесены авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастным к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В результате ударов уничтожены два пункта управления и склады материальных средств», — отмечается в докладе центра.
Кроме того, было зафиксировано в общей сложности 15 случаев обстрела сирийских правительственных сил в провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.
Ранее в иранском Корпусе стражей исламской революции пригрозили Израилю расплатой нападение в Сирии.
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