Марочко сообщил об очередном самоподрыве боевиков ВСУ

Саперы ВСУ подорвались при попытке минирования местности на Купянском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, юго-западнее Синьковки при ведении инженерных работ по установке минных заграждений произошла детонация боеприпаса. В результате подрыва один боевик скончался на месте, двое получили травмы различной степени тяжести.

«По характеру действий противника можно сделать вывод о низкой квалификации военнослужащих», — подчеркнул Марочко в своем Telegram-канале.

Ранее он рассказал, что командование ВСУ насыщает фронт старым советским вооружением.