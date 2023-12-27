Мобилизация: последние новости на сегодня 27 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Комбат Андрей Панфёров предположил срок окончания СВО

Специальная военная операция может завершиться в 2024 году. К такому выводу пришел первый вице-спикер новосибирского Законодательного собрания и командир батальона «Вега» Андрей Панферов в интервью Сиб.фм.

При этом точный прогноз он давать отказался, однако предположил, что в лучшем случае все может закончиться уже в следующем году.

«Честно говоря, я бы хотел, чтобы всё это закончилось в наступающем 2024 году», — признался он.

Он вспомнил, что ранее уже пытался предсказать сроки военного конфликта между Россией и Украиной, но в итоге ошибся.

«Единая Россия» организовала творческую встречу для детей мобилизованных и многодетных семей

Новогодняя акция «Мастерская деда Мороза» заработала для детей в одном из отделений партии «Единая Россия». Там участники могут создавать елочные игрушки своими руками и погрузиться в мир новогоднего творчества, передает bb.news.

В то же время исполнительный секретарь местного отделения партии Яна Серебрякова указала, что это мероприятие — еще один акт поддержки для семей военнослужащих в эти непростые времена. Акция позволит им отвлечься от забот и погрузиться в мир грез и фантазий.

Новогодние подарки землякам в зону СВО передали жители Спас-Деменска

Новую партию гуманитарной помощи для своих земляков в зоне проведения специальной военной операции собрали жители Спас-Деменского района. Власти муниципалитета постоянно поддерживают связь с выходцами из этого района, которые отправились на фронт, чтобы знать, как у них идут дела и не нужно ли им чего-нибудь. Об этом пишет ГТРК «Калуга».

В этот раз жители Спас-Деменского района решили устроить военнослужащим сюрприз и приготовили новогодние подарки.