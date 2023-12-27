Спецоперация на Украине 27 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 декабря 2023 года.

Российские бойцы на Краснолиманском направлении захватили литовскую станцию РЭБ

Российские военные захватили у Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении ценный трофей — переносную станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) литовского производства Sky Wiper Omni. Об этом рассказал военный корреспондент телеканала RT Игорь Жданов.

Он напомнил, что Литва передала войскам Украины 50 таких станций. Они предназначены для борьбы с разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами. Их главная особенность — удобный размер и мобильность, солдаты могут носить ее с собой в чемодане. Станция в состоянии работать в круглосуточном режиме.

В России развенчали миф о непробиваемости танков Leopard

Легенда о непробиваемости немецких танков Leopard оказалась не более, чем легендой, так как российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) прекрасно справляются с их броней. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет РИА Новости.

«Это еще один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК "Корнет" или "Хризантема" пробивают тот же Leopard с любой стороны», — заявил он.

Он добавил, что войска Украины стали укреплять эти танки динамической защитой советского производства с целью повысить их выживаемость.

ВСУ выпустили по Горловке шесть ракет из РСЗО

Вооруженные силы Украины выпустили по Горловке шесть ракет из РСЗО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).