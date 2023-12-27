Экс-посол раскрыл знаки НАТО для Украины

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Запад рекомендует властям Украины не рассчитывать на членство в НАТО. Об этом он сообщил в интервью украинскому телеканалу «Прямой», опубликованном на YouTube.

Чалый уточнил, что Запад призывает Киев отказаться от членства в НАТО. В частности, негативные знаки поступают от США и ФРГ. «В плане того, что: "Не претендуйте сейчас на приглашение в Вашингтоне. Приблизительно так говорят нашей власти», — отметил он.

Экс-посол посчитал шансы Украину на членство в НАТО малыми. По его мнению, стране не следует ожидать кардинального изменения в позиции США и союзников.