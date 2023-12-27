ВСУ после неудачных атак в районе Синьковки вынуждены были отступить

Украинские войска после неудачных контратак в районе Синьковки в Харьковской области вынуждены были отойти в южном и юго-западном направлениях. Об этом начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский рассказал ТАСС. По словам офицера, мотострелковые соединения общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии в ходе проведения активной обороны в районе Синьковки отразили три контратаки штурмовых групп мотопехотной и механизированной бригад противника. Враг вынужден был начать отход в южном и юго-западном направлениях. Кроме того, на этом направлении было нанесено шесть ракетно-бомбовых авиаударов по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расчеты тяжелых огнеметных систем в районе Котляровки нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники в укрытиях батальона территориальной обороны противника. В районе Токаревки расчетом зенитно-ракетного комплекса "Тор" под командованием старшего лейтенанта Евгения Бычкова было сбито два украинских разведывательных дрона "Фурия". Общие потери противника составили до 25 военнослужащих, танк Т-64, самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" и три единицы автомобильной техники. Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне спецоперации, что обеспечит существенное преимущество по дальности над гаубицами, переданными Западом Украине.