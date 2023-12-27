В России создан новый дрон-камикадзе «Суперкам»

Чемезов: В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам» с защитой от систем РЭБ
России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
По его словам, в контуре Ростеха создается БПЛА серии «Суперкам», который будет представлен как и в разведывательной, так и в версии «камикадзе», последний уже проходит испытания, передает РИА «Новости».
Чемезов отметил, что одной из особенностей новых дронов станет «высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы».
Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) приступает к изготовлению установочной партии БПЛА военного назначения.