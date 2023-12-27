Украинский офицер назвал российские дроны проблемой для ВСУ

Россия в зоне специальной военной операции (СВО) использует многочисленные продвинутые дроны, с ними все труднее бороться, Украины (ВСУ) Василий Самовар в интервью телеканалу «Днепр ТВ».

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По его словам, у Вооруженных сил (ВС) РФ «слишком много» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«У них топовая комплектация дронов. И это очень пугает», — подчеркнул офицер.

Военный отметил, что от российских дронов невозможно спастись даже ночью из-за того, что они оснащены тепловизорами. Он назвал российские дроны проблемой для ВСУ, с которой все сложнее бороться.

Новые беспилотники с другими рабочими частотами сделают украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) неэффективными, допустил военный.

«Дроны будут летать дальше и поражать больше наших людей», — предположил он.