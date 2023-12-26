Турецкий парламент одобрил протокол вступления Швеции в НАТО

Комиссия турецкого парламента по иностранным делам одобрила протокол вступления Швеции в НАТО и передала его на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Одобрен, передан на рассмотрение Генеральной ассамблеи», — указал источник агентства.

Ранее глава Минобороны Швеции Пол Джонсон призвал ускорить вступление страны в НАТО, чтобы «отразить угрозу» со стороны России.