Командующего Воздушными силами ВСУ объявили в розыск

По данным канала, Олещук разыскивается по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий»). Ему грозит до 20 лет заключения.

C апреля 2022 года по сентябрь 2023-го он и другие представители военного руководства Украины совершили более 100 ударов с воздуха с применение беспилотников самолетного типа по Москве, Московской области, Крыму, Севастополю, а также Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов страны.