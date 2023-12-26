В Польше объяснили провал контрнаступления ВСУ

Командование украинских войск сделало упор на ведение пропаганды, что привело к провалу контрнаступления. Таким мнением с порталом WPolityce поделился экс-командующий подразделением польского спецназа, генерал Роман Полько.

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"Вместо того чтобы добиваться успехов на фронте, они искали пропагандистской победы", — заявил военный в разговоре с журналистами.

По словам Полько, летне-осеннюю кампанию ВСУ сложно даже назвать контрнаступлением, потому что украинцы распылили силы по разным направлениям вместо того, чтобы сконцентрировать силы для достижения успеха на каком-то одном участке фронта.

Еще одной причиной неудач украинских войск генерал назвал тот факт, что обучение и вооружение ВСУ представляет собой сборную солянку. Американцы, немцы, французы и другие очень по-разному ведут обучение солдат ВСУ, да и вооружение доставляется в единичном экземпляре. Все это, считает Полько, не дает войскам достичь синергии.