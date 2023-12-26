Под Волгоградом участнику СВО вместо денег на лечение вручили морковь

Администрация Волгоградской области вручила раненому участнику специальной военной операции (СВО) Олегу Рыбкину вместо денег на лечение два ведра моркови и пакет лука. Овощи доставили семье бойца перед Новым годом. Об этом сообщило издание «Точка».

45-летнего россиянина мобилизовали в сентябре 2022 года. В июне он получил ранение во время боев под Работино. По словам жены Рыбкина, операцию на брюшной полости мужчине сделали, а коленный сустав лечить не стали. Вместо этого его пытались вернуть на СВО.

«У него боль сильная, колено не разгибается, без костылей ходить не может. Сидит на обезболивающих и снотворных», — отметила супруга россиянина.

Женщина предположила, что военные медики отказываются проводить ее мужу операцию, поскольку тогда ее придется признать негодным к службе, выплатить 3 миллиона рублей и обеспечить пенсией.

Россиянка отметила, что ведра овощей от администрации привезли, когда она была на работе. Их приняла мать военнослужащего. Власти российского региона ситуацию не комментировали.