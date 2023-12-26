В ДНР морпехов ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство 12 человек в Мариуполе

ДОНЕЦК , 26 декабря. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил четырех украинских морских пехотинцев к пожизненному сроку за убийство 12 человек в Мариуполе . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

По данным следствия, преступление было совершено в начале марта 2022 года в районе металлургического комбината имени Ильича. Под огонь военнослужащих попали 14 мариупольцев. Двое из них выжили, 12 умерли на месте. Военнослужащие признаны виновными по п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).