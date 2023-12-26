В Крыму сообщили, что здание вокзала в Феодосии пострадало после ЧП

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Здание вокзала в крымской Феодосии пострадало в результате атаки, там выбиты окна. На месте работают сотрудники Крымской железной дороги (КЖД), сообщил ТАСС представитель КЖД.

"Там в настоящее время работают сотрудники Крымской железной дороги на месте. Там выбиты окна в здании. Движение перешло на станцию "Айвазовская", оттуда будут отправляться электрички", - сказал собеседник агентства.

Ранее министр транспорта республики Николай Лукашенко сообщал о том, что железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме после атаки в районе Феодосии. Также штатно осуществляется движение по Крымскому мосту, через переправу и на пунктах пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп.