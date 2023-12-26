Мобилизация: последние новости на сегодня 26 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Свыше 200 подарков для детей сотрудников Росгвардии - участников СВО передали от правительства Дона

Более 200 подарков для детей донских сотрудников Росгвардии — участников спецоперации передали от правительства Ростовской области, сообщает don24.ru.

Соответствующее поручение дал глава региона Василий Голубев. Новогодние угощения отвез замгубернатора Михаил Корнеев.

Главе региона такое обращение поступило от руководства силового ведомства. Правительство области ведет слаженное взаимодействие с подразделениями донских росгвардейцев и оперативно откликается на нужды бойцов.

Курганские бойцы СВО поблагодарили земляков за гуманитарную помощь

Бойцы, принимающие участие в специальной военной операции из Курганской области высказали слова благодарности за помощь, присланную с малой родины, сообщает «Ура.ру».

Об этом курганцы записали видео. Они поблагодарили за гуманитарную помощь мэрию Шадринска в лице Антона Мокана, а также предпринимателей и общественников.

Также участники спецоперации поздравили земляков с наступающим Новым годом и пожелали мирного неба над головой.

В Госдуме предложили изменить принцип расчёта стажа супругов участников СВО

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил распространить принцип расчёта стажа участников специальной военной операции и на их супругов, ведущих трудовую деятельность и воспитывающих детей до 14 лет, сообщает RT.

По словам законодателя, в соответствии с недавно вступившими в силу нормативно-правовыми актами в отношении участников СВО, в том числе военнослужащих Министерства обороны РФ, Росгвардии и т.д., была установлена мера поддержки — один день выполнения задач спецоперации засчитывается за два дня службы.