Спецоперация на Украине 26 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 декабря 2023 года.

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Российская ПВО перехватила пять снарядов HIMARS и 40 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны перехватили пять реактивных снарядов HIMARS и 40 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает «Лента.ру».

По данным Министерства обороны РФ, БПЛА были сбиты в районах Кременной, Площанки и Верхнекаменки в Луганской народной республике, Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР), Очеретоватого в Запорожской области, Новой Каховки и Брилевки в Херсонской области, также Великого Выселка в Харьковской области.

В Генштабе ВСУ отреагировали на сообщение о потере 108 бойцов под Авдеевкой

Генштаб украинской армии назвал фейком сообщение политолога Виталия Бала о том, что российские войска уничтожили более 100 бойцов Украины под Авдеевкой накануне Рождества, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление военного ведомства противника.

До этого украинский политолог заявил, что на авдеевском направлении Вооруженные силы Украины лишились 108 военнослужащих, которые получили отпуск и отправлялись домой из зоны боевых действий на праздники.

Бала отметил, что никаких официальных заявлений по поводу этого инцидента сделано не было. Он обвинил власти в замалчивании потерь.

Российские бойцы спасли раненую военнослужащую ВСУ

Российские бойцы спасли военнослужащую Украины, которую бросили ее товарищи после боя, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы Херсонской области Владимира Сальдо.

По его словам, женщина осталась лежать на земле после разгрома под Крынками группы украинских военных российскими морпехами и десантниками.