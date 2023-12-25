Командир батальона раскрыл подробности освобождения Марьинки

Противник за каждый дом цеплялся, прям за каждый сарай, за каждый подвал, погреб цеплялся. Мы выбивали, штурмовали. Штурмом давили каждый день, по пять штурмов в день. Нужно было идти и идти, пока противник не понимал, что происходит. Нужно было, скажем так, на его плечах заходить на его позиции, — отметил собеседник телеканала.