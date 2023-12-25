Комбат Трошин рассказал о разговоре с Путиным
Командир танкового батальона Александр Трошин рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишут «Известия».
Накануне сообщалось, что в понедельник, 25 декабря, российские военные взяли под контроль город Марьинка (ДНР).
Трошин отметил, что бои в городе были тяжелые. Он признался, что когда доложил командиру своей 5-й бригады по радиостанции, что Марьинка перешла под их контроль, у него тряслись руки.
Вскоре после, заметил комбат, его отвезли на связь с начальником Генштаба, а потом сообщили, что с ним хочет поговорить Владимир Путин.
«Я вообще сегодня был удивлен, когда говорил по телефону с Верховным главнокомандующим, и до сих пор прийти в себя не могу. Это непередаваемые ощущения, не могу объяснить. Ну это просто ступор», — подчеркнул Трошин.
Ранее глава государства поручил присвоить старшему лейтенанту Трошину звание майора. Он пояснил в разговоре с министром обороны Сергеем Шойгу, что имеет право поправить положение о воинской службе, согласно которому военнослужащим не положено «перескакивать через ступеньку».