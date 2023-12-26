«Калашников» передал Минобороны России новые снайперские винтовки

Концерн «Калашников» передал Министерству обороны России (МО РФ) первую серийную партию новых снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), которые поступают на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД). Об этом сообщает пресс-служба концерна.

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«Снайперская винтовка Чукавина производства АО "Концерн "Калашников" успешно прошла приемку. Первая серийная партия отгружена в адрес заказчика. В 2024 году концерн продолжит серийный выпуск изделия», — говорится в сообщении.

Президент концерна Алан Лушников отметил, что СВЧ, которая сохранила надежность СВД, обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы. Оружие позволяет использовать любые прицелы российского и зарубежного производства.

СВЧ получила газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором. Масса оружия без магазина составляет 4,8 килограмма, а общая длина — 1170 миллиметров.

В октябре стало известно, что СВЧ успешно прошла квалификационные испытания, которые подтвердили надежность оружия.