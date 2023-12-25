«Калашников» начал поставки модернизированных дронов «Куб»

Концерн «Калашников» начал отгрузку первой партии модернизированных дронов-камикадзе ««Куб» заказчику. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Калашников» начал поставки модернизированных дронов «Куб»
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«Мы реализовали барражирующий боеприпас "Куб" с боевой частью повышенного могущества по требованиям заказчика. Успешно пройдены испытания, и первая партия прямо сейчас, я думаю, отгружается заказчику, вот в этот момент. Это серьезный шаг, потому что фактически это было новое изделие», — сказал он.

Ранее в декабре в концерне рассказали о выполнении гособоронзаказа 2023 года по поставкам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Куб». Там отметили, что эти беспилотники хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции (СВО).

В ноябре военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что применяемые в зоне СВО дроны «Куб» могут атаковать танки сверху и в моторно-трансмиссионное отделение. Когда поврежденный танк останавливается, его можно уничтожить другими средствами.

В том же месяце военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов отметил, что «КУБ» может летать около 30 минут до обнаружения цели.

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