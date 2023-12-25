Минобороны получило партию ударных дронов «Куб»

Первая партия модернизированных ударных беспилотников «Куб» отправлена Минобороны России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Успешно пройдены испытания, и первая партия прямо сейчас, я думаю, разгружается заказчику», — заявил Лушников.

Ранее российские артиллеристы из «Градов» уничтожили технику ВСУ и скопление живой силы противника в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении.