Украинский военный назвал направление с наибольшими потерями ВСУ

Украинский снайпер Константин Прошинский назвал потери в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бахмутском направлении самыми большими за все время конфликта. Об этом военный сообщил в эфире Юрия Романенко.

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По его словам, подразделение, где служил он, а также подразделения, расположенные неподалеку, понесли «самые большие потери за всю войну». Солдат ВСУ отметил, что основной причиной больших потерь стали интенсивные артиллерийские обстрелы.

«В один день мы теряли столько же, сколько раньше теряли за несколько месяцев», — рассказал Прошинский.