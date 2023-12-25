Весной 2023 года общество на Западе и на Украине поверило в идею быстрой победы Украины на поле боя, однако к концу года наступил эффект похмелья. Об этом пишет французская L'Opinion.

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«Эта осенняя депрессия в первую очередь объясняется эффектом «похмелья». Весной украинцы и жители Запада позволили себе опьяниться идеей быстрой военной победы и краха России уже летом», - пишет издание.

Как подчеркивает издание, западные союзники Украины проявляют «нетерпение и даже раздражение» тем, как Киев действует на фронте.

Американские военные, отмечает газета, считают, что украинская армия слишком поздно начала свое наступление и излишне «рассредоточила свои усилия на линии фронта».

До этого сообщалось, что украинское правительство и Минобороны страны не могут обеспечить армию всем необходимым.