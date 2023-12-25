Мобилизация: последние новости на сегодня 25 декабря 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 декабря 2023, в материале «Рамблера».
Путин пообещал отдых награжденным недавно за СВО Героям России
Президент России Владимир Путин пообещал отдых награжденным за особые заслуги российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.
Он посетил церемонию чествования Героев России, которая прошла 19 декабря в Национальном центре управления обороной. После официальной части президент РФ пообщался с военными, которые сообщили о своем желании повидаться с близкими.
«Пусть отдохнут! Командир уже решил. Это я», — заявил Путин.
Глава генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ответил: «Есть!».
Ростовский цирк организовал благотворительный показ для семей военнослужащих-участников СВО
Благотворительный показ для членов семей солдат, участвующих в боях на Украине, организовали в Ростовском государственном цирке в преддверии Нового года. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Историю «Цирковой мюзикл на воде "Одиссея"» увидели более 800 зрителей. Они остались в восторге от экзотических номеров с представителями мировой фауны, среди которых были крокодилы морские котики, макаки, шимпанзе, удавы и многие другие.
Также благотворительные показы новогодних представлений на территории Южного военного округа (ЮВО) прошли в Ставрополе, Симферополе, Севастополе.
Более 20 тонн помощи танкистам в зону СВО отправили власти ХМАО
Руководство ХМАО собрало и отправило более 20 тонн гуманитарной помощи, инструментов и металлопроката в зону специальной военной операции. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал сенатора Совета Федерации от ХМАО Эдуарда Исакова.
Он указал, что с просьбой о припасах к ним обратились югорчане из танковой бригады, которые попросили в минимально короткие сроки обеспечить их этими вещами.
«Команда Губернатора Югры справилась с этой задачей, вовремя доставив все необходимое для наших парней», — написал он.