Мантуров: Россия опережает Запад по производству вооружений

Россия опережает страны Запада в производстве вооружений и намерена сохранять заданные высокие темпы производства, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Есть понимание, куда нам двигаться дальше: мы должны и восполнять запасы, и поддерживать заданный темп производства. А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать. Пока мы идем с определенным опережением», - заявил Мантуров в интервью РИА Новости.

По словам министра, это объясняется тем, что Россия начала набирать и набрала темп производства раньше, чем Запад.