Экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что неудачи Запада в конфликте на Украине привели к расколу в Североатлантическом альянсе. Об этом Фриман сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Фриман отметил, что раннее существовавшего единства НАТО больше не существует. Он подчеркнул, что теперь ряд стран - участниц блока отказывается от продолжения кризиса на Украине. Фримен считает, что уничтожение российскими войсками "лучшего оружия" НАТО дискредитировало военные возможности альянса. Бывший сотрудник Пентагона отметил, что у Запада не вышло изолировать Россию на международной арене. Он подчеркнул, что большинство стран не разделяет планы США и их партнеров вести конфронтацию с Российской Федерацией. Западные санкции не только не ослабили, но и укрепили российскую экономику. Ранее ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес высказал свою точку зрения о том, что политики Европейского Союза должны нести ответственность за усугубление конфликта на Украине и сдачу украинцев, которые подлежат мобилизации.