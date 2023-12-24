Пентагон: покупка Турцией F-16 укрепит оперативную совместимость с НАТО

Турция сможет модернизировать свой военный потенциал и укрепить оперативную совместимость с НАТО за счёт приобретения истребителей F-16. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Говоря на эту тему в комментарии турецкому изданию Hürriyet, Райдер отметил, что укрепление Анкарой оперативной совместимости с НАТО позволит союзным силам получить доступ к ключевым районам для поддержки операций в условиях стабильности, а также чрезвычайных ситуаций.