Пентагон: покупка Турцией F-16 укрепит оперативную совместимость с НАТО
Турция сможет модернизировать свой военный потенциал и укрепить оперативную совместимость с НАТО за счёт приобретения истребителей F-16. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Говоря на эту тему в комментарии турецкому изданию Hürriyet, Райдер отметил, что укрепление Анкарой оперативной совместимости с НАТО позволит союзным силам получить доступ к ключевым районам для поддержки операций в условиях стабильности, а также чрезвычайных ситуаций.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сдвиги в вопросе поставок F-16 отразятся на рассмотрении заявки Швеции в НАТО.