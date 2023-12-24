Израиль выпустил беспилотник по зданию школы в Ливане

Беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил Израиля атаковал здание школы в приграничном районе на юге Ливана, сообщило издание Al Jadeed. По его информации, в регионе действуют вооруженные формировании шиитской партии «Хезболла».

По предварительным данным, пострадала школа в поселке Эт-Тейба. Повреждения получили крыша здания и второй этаж. В момент атаки в учреждении никого не было из-за рождественских каникул, поэтому жертв удалось избежать. При этом информация о потерях среди «Хезболлы» не поступала.

Двумя днями ранее Армия обороны Израиля сообщила, что несколько ударов было нанесено по территории Ливана. Пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что это стало ответом на обстрел приграничных районов. Для нанесения ударов был задействован истребитель и беспилотник. Информация о погибших или пострадавших не поступала.