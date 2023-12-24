Минобороны РФ: в зоне СВО сбиты 4 украинских самолета
Силы ПВО России сбили три украинских сверхзвуковых истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 в Запорожской и Днепропетровской областях. Данные опубликованы в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции на 24 декабря 2023 года.
«Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.
Три сверхзвуковых истребителя и фронтовой бомбардировщик были сбиты возле населенных пунктов Широкое, Одаровка (Запорожская область) и Григоровка (Днепропетровская область).
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