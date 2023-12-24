ВС РФ уничтожили ЗРК NASAMS и Crotale-NG на аэродроме
Российские военные нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что на аэродроме были поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции.
Кроме того, заметили в Минобороны, авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы были уничтожены на аэродроме Канатово в Кировоградской области.
Силы ПВО также уничтожили 49 украинских дронов различных типов в районах населенных пунктов Бердянск, Новогоровка и Мирное (Запорожская область), Старомихайловка (ДНР), Золотаревка (ЛНР), Василевка, Голая Пристань (Херсонская область).
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