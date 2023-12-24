ВС РФ уничтожили ЗРК NASAMS и Crotale-NG на аэродроме

Российские военные нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что на аэродроме были поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции.

Кроме того, заметили в Минобороны, авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы были уничтожены на аэродроме Канатово в Кировоградской области.