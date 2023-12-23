Описано влияние тотальной мобилизации на Украине на ход СВО

«Независимо от численных показателей, даже если призовут полмиллиона человек, в качественном отношении это будет ущербная армия, которая не будет справляться с теми задачами, которые на нее возлагают. В общем-то, тот развал украинской армии, который начался, будет усиливаться», — заявил военный эксперт.