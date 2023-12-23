Су-25 поразили опорные пункты ВСУ в ДНР

Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических Сил поразили опорные пункты и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экипажи бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту ВСУ, расположенному на Краснолиманском направлении. По данным российского Минобороны, удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Также стало известно, что Новосибирский авиазавод, входящий в состав госкорпорации «Ростех», передал Министерству обороны РФ очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они прошли как наземные, так и летные испытания. Первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков отметил, что госзаказ реализуется в полном объеме и в соответствии со сроками. По его словам, Су-34 отличаются высокой маневренностью, что позволяет им выполнять широкий спектр задач.