Солдаты ВСУ пожаловались на тотальную усталость
Солдаты Вооруженных сил Украины жалуются на усталость от всего происходящего, поясняя, что выиграть в этом конфликте только за счет одной лишь мотивации не получится. Об этом пишет американская газета The Washington Post, передает РИА Новости.
«Ребята устали, очень устали. Они все еще мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счет мотивации», — поделился в беседе с изданием один из украинских солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Газета отмечает, что армия Украины страдает от нехватки артиллерийских снарядов, поэтому некоторые подразделения вынуждены отменять запланированные наступления из-за слишком высокой вероятности провала. У ВС РФ же с этим нет никаких проблем.
Издание отмечает, что дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, так как помощь со стороны Европы и США задерживается, а зима уже наступила.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что «победа будет за нами», а мир между Москвой и Киевом установится только тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции. По его словам, Киев толкает своих людей на истребление, в то время как украинские военнослужащие уже осознали — это билет в один конец.