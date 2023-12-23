Солдаты ВСУ пожаловались на тотальную усталость

Солдаты Вооруженных сил Украины жалуются на усталость от всего происходящего, поясняя, что выиграть в этом конфликте только за счет одной лишь мотивации не получится. Об этом пишет американская газета The Washington Post, передает РИА Новости.

Солдаты ВСУ пожаловались на тотальную усталость
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«Ребята устали, очень устали. Они все еще мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счет мотивации», — поделился в беседе с изданием один из украинских солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Газета отмечает, что армия Украины страдает от нехватки артиллерийских снарядов, поэтому некоторые подразделения вынуждены отменять запланированные наступления из-за слишком высокой вероятности провала. У ВС РФ же с этим нет никаких проблем.

Издание отмечает, что дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, так как помощь со стороны Европы и США задерживается, а зима уже наступила.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что «победа будет за нами», а мир между Москвой и Киевом установится только тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции. По его словам, Киев толкает своих людей на истребление, в то время как украинские военнослужащие уже осознали — это билет в один конец.

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