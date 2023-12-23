Солдаты ВСУ пожаловались на тотальную усталость

Солдаты Вооруженных сил Украины жалуются на усталость от всего происходящего, поясняя, что выиграть в этом конфликте только за счет одной лишь мотивации не получится. Об этом пишет американская газета The Washington Post, передает РИА Новости.

«Ребята устали, очень устали. Они все еще мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счет мотивации», — поделился в беседе с изданием один из украинских солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Газета отмечает, что армия Украины страдает от нехватки артиллерийских снарядов, поэтому некоторые подразделения вынуждены отменять запланированные наступления из-за слишком высокой вероятности провала. У ВС РФ же с этим нет никаких проблем.

Издание отмечает, что дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, так как помощь со стороны Европы и США задерживается, а зима уже наступила.