Создателя «Масяни» признали иноагентом

Минюст России признал иностранным агентом мультипликатора, создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в ведомстве, проживающий за границей Куваев выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, принимал участие в сборах средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации».

Кроме того, в реестр иноагентов включены бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев, политолог Александр Рыклин, журналист Александр Рыхлин, политолог и публицист Александр Баунов, юрист Саркис Дарбинян, журналистка телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) Валерия Ратникова, а также интернет-издания «Верстка» и «Можем объяснить» и OOO «ВОБНИАР», учрежденное блогером Маратом Никандровым (признан иноагентом).