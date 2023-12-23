Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сделал свой прогноз о будущем Украины. По его мнению, президента Украины Владимира Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного.

По словам Риттера, на Украине уже сломан баланс между гражданской и военной власть. Зеленский начал шпионить за Залужным, а последний увлекся политикой, пишет РЕН ТВ.

"Я прогнозирую, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот и Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску", - высказал предположение американец.

Ранее «СП» писала о том, что на фоне провала ВСУ российская армия уже в начале 2024 года может перейти в наступление, заявил известный российский военный эксперт, аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин.