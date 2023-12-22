Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для поставки Украине

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что проинформировал Киев о решении подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Рютте сообщил, что созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформировал его о решении Амстердама подготовить почти два десятка самолетов американского производства для передачи Вооруженным силам Украины.

— Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины, — написал глава нидерландского правительства.

Ранее глава делегации от Министерства иностранных дел России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в случае вылета таких истребителей с территории авиационных баз Румынии, Словакии и Польши, это действие будет приравниваться к участию указанных стран в военном конфликте на Украине.