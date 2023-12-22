Расчет "Града" ударил по украинскому десанту ракетой с надписью "За Рудакова"

Расчет российского "Града" нанес удар по украинским десантникам на Днепре ракетой с надписью "За Рудакова" в память о погибшем в Марьинке бойце. Российская газета
Как сказал командир расчета с позывным «Нугуш», Рудаков, погиб при взятии Марьинки оставил письмо на кирпиче с просьбой позаботиться о его семье. Он добавил, что «Град» сейчас передаст противникам от него привет. Деловая газета "Взгляд"
В декабре российские военные при зачистке Марьинки обнаружили тело бойца Романа Рудакова вместе с другими штурмовиками, попавшими в засаду ВСУ. На стене рядом осталось послание, написанное черным маркером: "Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович, город Батайск". Lenta.ru