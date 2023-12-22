Расчет "Града" ударил по украинскому десанту ракетой с надписью "За Рудакова"

Расчет российского "Града" нанес удар по украинским десантникам на Днепре ракетой с надписью "За Рудакова" в память о погибшем в Марьинке бойце. Российская газета

Как сказал командир расчета с позывным «Нугуш», Рудаков, погиб при взятии Марьинки оставил письмо на кирпиче с просьбой позаботиться о его семье. Он добавил, что «Град» сейчас передаст противникам от него привет. Деловая газета "Взгляд"