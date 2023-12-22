Расчет российской БМ-21 «Град» уничтожил украинских десантников, пытавшихся форсировать Днепр в Херсонской области, на одном из выпущенных по ним снарядов бойцы написали «За Рудакова» в память о погибшем в Марьинке солдате, передает источник с места событий.

Как сказал РИА «Новости» командир расчета с позывным «Нугуш», Рудаков, погиб при взятии Марьинки оставил письмо на кирпиче с просьбой позаботиться о его семье. Он добавил, что «Град» сейчас передаст противникам от него привет.

Расчет «Града» получил от разведки целеуказания по переправлявшимся с правого берега Днепра украинским лодкам и, выдвинувших на огневую позицию, уничтожил их. «Нугуш» добавил, что цели были поражены.