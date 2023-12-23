Украинские военные нанесли удар по мосту в Белгородской области

Три человека получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе, принадлежавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ), на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Как он сказал, целью украинских военных стал один из мостов в Грайворонском городском округе. Речь идет о переправе, расположенной между поселками Горьковский и Совхозный.

«В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих», — пояснил глава области.

Гладков уточнил, что после произошедшего на место прибыли бригады скорой помощи. В настоящее время врачи занимаются транспортировкой пострадавших в городскую больницу №2 в Белгороде, подчеркнул губернатор региона.