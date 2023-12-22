Мобилизация: последние новости на сегодня 22 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Школьники из Санкт-Петербурга написали письма участникам СВО

В Санкт-Петербурге школьники младших классов учебного заведения №32 и юнармейцы отряда «Гвардия» написали письма военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции, сообщает Министерство обороны России.

Учащиеся поздравили военнослужащих с наступающим Новым годом, пожелав здоровья, успехов и скорейшего возвращения домой с Победой.

Вместе с письмами бойцам переданы открытки и самодельные подарки. Их в ближайшее время доставят в зону СВО в подразделения из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Ученики вологодской школы № 9 передали участникам СВО 450 пряников

Учащиеся кадетских классов школ Вологодчины принимают участие в проекте «Имбирный пряник солдату СВО», сообщает Вологда.рф.

Они под руководством бренд-шефа Александра Гаврилова расписали пряники цветной глазурью и написали послания. Акция предложена как новогодний подарок солдату и направлена на патриотическое воспитание детей.

Каждый ученик с 1-5 классов написал послание для солдата и нарисовал небольшую картинку в знак поддержки, после чего учащиеся занялись творческим процессом украшения пряника цветной глазурью.

Военврачи и участники СВО провели занятия со студентами учебных медзаведений Севастополя

Военные врачи Черноморского флота вместе с медиками-участниками специальной военной операции провели занятия со студентами медицинских учебных заведений Севастополя, сообщает ТАСС.

Речь идет о практическом занятии по тактической медицине. Целью проведения мероприятия был обмен накопленным в зоне проведения спецоперации практическим опытом работы.