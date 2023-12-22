Боец ВСУ Дикий: Украинские войска могут оставить Авдеевку до Нового года

Украинские подразделения могут отступить из Авдеевки уже до Нового года, так как российские войска активно продвигаются и сжимают клещи вокруг населенного пункта. Об этом заявил бывший командир батальона "Айдар" (запрещенная в РФ террористическая организация) Евгений Дикий, запись высказывания приводит Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

По словам украинского боевика, большое продвижение российских войск вынудит командование ВСУ принимать решение в ближайшие дни, причем вероятность отступления он оценил значительно выше, чем попытку удержать Авдеевку.

Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до Нового года", - заявил Дикий.