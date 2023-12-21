США и Дания подписали оборонный договор для повышения эффективности НАТО

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подписали двустороннее оборонное соглашение о сотрудничестве для роста эффективности НАТО. Трансляция велась на YouTube-аккаунте Госдепартамента США. Соглашение, рассчитанное на 10 лет, предоставит Соединенным Штатам доступ к трем военно-воздушным базам Дании и даст проход американским Вооруженным силам к Северной Европе и Балтийскому морю. По словам Блинкена, договор позволит нарастить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и повысить эффективность взаимодействия в Североатлантическом альянсе. Некоторое время назад о подписании договора о двустороннем военном сотрудничестве между двумя странами объявила датский премьер-министр Метте Фредериксен. По ее оценке, после подписания документа американские военные и техника смогут постоянно находиться на территории Дании.