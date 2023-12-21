Военные США и Китая впервые за год вступили в контакт

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун провел переговоры со своим китайским коллегой Лю Чжэньли в формате видеоконференции. Это был первый контакт военных более чем за год и произошел спустя месяц после того, как президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить контакты на высоком уровне между военными ведомствами, сообщает портал Axios.

Военные обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности. Браун также предложил, чтобы руководители Индо-Тихоокеанского командования США и командования Народно-освободительной армии Китая на Восточном и Южном театрах военных действий также поговорили друг с другом.

Эксперты отмечают, что это является позитивным признаком того, что в 2024 году обе страны по-прежнему привержены развитию двусторонних отношений, несмотря на сохраняющуюся напряженность и фундаментальные разногласия. Кроме того, отсутствие связи между военными повышает риск просчетов, опасных ситуаций и конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.