"РВ": Перед ракетной атакой ВСУ был замечен самолет-разведчик ВВС США
Перед украинской ракетной атакой у побережья Черного моря в Румынии был замечен самолет-разведчик ВВС США Boeing P-8 Poseidon. Об этом сообщает Telegram-канал военкоров "Русской весны".
Ранее об уничтожении средствами ПВО украинской ракеты над Азовским морем заявили в Минобороны РФ.
По информации "РВ", ракета ВСУ была сбита в районе Крымского моста.
"Перед атакой … в черноморском регионе появился американский самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon", - отмечает канал.
Подчеркивается, что сразу после отражения атаки ВСУ самолет направился вглубь Румынии.